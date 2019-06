Dl Crescita, c’è l’accordo sul salva Roma e sullo scivolo pre-pensionamento

È tornato il Salva Roma nel decreto Crescita, molto discusso nei mesi passati, ma riformulato con una nuova norma che permetterà anche ad altri comuni di usufruire degli stessi benefici di Roma. La nuova norma al decreto Crescita è stata approvata dalla Commissione Bilancio e Finanze della Camera, presumibilmente dopo l’accordo tra gli alleati di governo.

Una parte del debito di Roma, in totale 1,4 miliardi, passa allo Stato e prevede l’istituzione di altri fondi per la rinegoziazione dei mutui, utilizzabili anche da altre città metropolitane. Sono previsti benefici anche per i comuni di Catania, Alessandria e quelli della provincia di Campobasso.

Nel decreto Crescita sarà presente anche una multa per chi possiede una casa vacanza e non paga il fisco, da 500 euro a 5000 euro, saranno obbligati a versare soldi al fisco anche per i soggiorni di breve durata, molto comuni nella stagione estiva.

Confermato anche lo scivolo di pensionamento di 5 anni per le grandi imprese che ne faranno richiesta, anche questa norma era stata contestata nelle scorse settimane.