Giappone, terremoto di magnitudo 6.8: diramata allerta tsunami

Una forte scossa di terromoto ha colpito il Giappone, nello specifico la costa di Yamagata, nella zona nord del paese. L’epicentro è stato rilevato in mare, a circa 380 chilometri da Tokyo. È stata diramata un’allerta tsunami per le città di Yamagata, Ishikawa e Niigata, con alcune onde che sono già arrivate sulla costa, ma che per il momento non stanno creando danni.

Sui social gli utenti giapponesi invitano la popolazione ad abbandonare le zone di costa, ma per il momento non si segnalano onde in arrivo. Il terremoto non ha provocato vittime nelle zone colpite, le autorità si stanno organizzando per eventuali operazioni di soccorso.

Non sembrano essere in atto misure di evacuazione nella zona vicina l’epicentro, ma si è solamente allertata la popolazione del rischio tsunami. Le zone della costa di Niigata hanno un’allerta tsunami di oltre 6 punti, come hanno mostrato le tv giapponesi.

