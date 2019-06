Inizia la carica dei “navigator”: tre giorni alla Fiera di Roma per 54 mila giovani

Da oggi iniziano i maxi concorsi per i “navigator”, quelle persone che saranno assunte da Anpal per il progetto dei collocamenti del Reddito di cittadinanza. Dovranno proporre le offerte ai percettori del Reddito e migliorare i centri per l’impiego, come annunciato dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

Sono attese 54 mila persone, di cui il 31% laureato in Giurisprudenza, con la maggioranza di donne (73%) e con il 50% dei candidati che ha tra i 30 ed i 40 anni. I concorsi saranno effettuati alla Fiera di Roma, per individuare 3.000 persone che andranno a ricoprire quel ruolo di “navigator”, andando ad affiancare i centri per l’impiego.

In totale ce la farà un candidato su 18, con un unico paletto per poter accedere ai concorsi: la laurea. La figura del “navigator” sarà a tempo, con il mandato che scadrà il 30 aprile 2021, con assunzioni a tempo determinato, tra le proteste delle opposizioni, che fanno notare come una persone assunta a termine debba trovare un lavoro stabile ad un altro cittadino.

Molti candidati arrivano dal Sud Italia, con circa 20 mila candidati esclusi nella pre-selezione per una bassa votazione di laurea. Il test è stato semplificato: test a risposta multipla di 100 domande, chi totalizza il punteggio più alto avrà il lavoro.