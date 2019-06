Salvini: “Governo durerà quattro anni e faremo una manovra come Trump”

Da Washington dove è in visita al segretario di Stato, Mike Pompeo, ed il vicepresidente, Mike Pence, il vicepremier Salvini ha avuto modo di commentare le vicende economiche italiane, con la riproposizione del tema flat tax e con la lettera che il ministro Tria dovrà inviare a breve a Bruxelles.

“Sono qui per aprire un canale che possa interessa entrambi i paesi – ha dichiarato Salvini – l’Italia resta il primo interlocutore in Europa per gli Stati Uniti”. Salvini ha anche aggiunto come le politiche economiche di Trump siano compatibili con quanto vuole fare la Lega in Italia, con riferimento alla manovra finanziaria di abbassamento tasse, fatta da Trump.

“Il governo durerà altri quattro anni e faremo una manovra trumpiana”, dice Salvini, diventando l’uomo di riferimento degli Stati Uniti per l’Italia. Delle dichiarazioni che non sono sfuggite a Giuseppe Conte, il quale ha affermato che lui parla direttamente con Trump, facendo riferimento all’assenza del presidente Usa negli incontri con Salvini.