Sea Watch, la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per favoreggiamento

È stata aperta un’inchiesta sulla Sea Watch, per mano del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, dopo alcuni giorni nei quali la nave sostava a largo di Lampedusa, nel mezzo di una negozione politica con il governo italiano.

L’accusa è quella di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che risulta a carico di ignoti. La situazione rimane critica, con la nave che non si è più spostata dalla costa di Lampedusa, dopo aver ricevuto il divieto di ingresso in acque italiane da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Sabato era stato autorizzato, sempre da parte del Viminale, lo sbarco di dieci persone fra donne, bambini e malati. La Sea Watch chiede un porto sicuro, dopo aver rifiutato di sbarcare a Tripoli, che aveva offerto un porto, sostenendo che la Libia è un paese in guerra e per questo non può essere considerato sicuro. In Europa si cerca una soluzione, ma anche Malta, distante poche miglia, non ha fatto sapere nulla.