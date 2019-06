Conte: “Questa sera alle 20 Cdm per bilancio e risposta all’Europa”

Si preannuncia una serata importante per il governo, con un Consiglio dei Ministri fissato per le ore 20, come dichiarato dal premier Conte, nel quale si tratterà il tema dell’assestamento del bilancio e della lettera da inviare all’Europa.

“In Cdm porteremo un testo per la risposta a Bruxelles. L’Europa dovrà decidere non solo da chi essere guidata, ma anche la direzione da prendere”, in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno. Il premier Conte ha rassicurato tutti che l’obiettivo è quello di evitare la procedura di infrazione.

Nel Cdm si decideranno quali misure introdurre per rientrare nei parametri imposti dall’Ue, oltre che la linea da tenere nel dibattito con la Commissione, con il ministro Tria chiaro nella sua volontà di rispettare lo sforamento imposto del deficit.

Per quanto riguarda il 2019 non ci dovrebbero essere problemi, ma per il bilancio 2020 ci sarà da discutere, visto che sono in ballo le clausole di salvaguardia Iva, con Salvini che ha già spiegato come intende fare la flat tax per le famiglie dal 2020, andando allo scontro con Tria nei giorni scorsi.

Questa mattina si è tenuta una colazione di governo con il Presidente della Repubblica, con la presenza del premier, dei due vicepremier, del ministro degli Esteri Moavero Milanesi, quello dell’Economia Giovanni Tria, la ministra della difesa Elisabetta Trenta, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ed il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Tutti si sono dichiarati pronti ad evitare la procedura di infrazione.