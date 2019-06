Erdogan: “Morsi è stato ucciso”

Il presidente della Turchia, Erdogan, ha affermato che l’ex presidente egiziano, Mohammed Morsi, è stato ucciso. L’ex esponente dei Fratelli Musulmani era morto lunedì scorso dopo un collasso durante un’udienza al Tribunale del Cairo.

Erdogan ha scelto la tv pubblica turca per avanzare questa ipotesi: “Morsi non è morto per cause naturali”, parole che faranno discutere, non solo in Turchia.

In Egitto il presidente al Sisi non ha rilasciato comunicazioni a riguardo dopo la morte dell’ex presidente, ma era stato evocato uno “stato di allerta”, che poteva far pensare ad un attacco. È ipotizzabile che i servizi segreti stiano lavorando per capirne di più, anche perché l’ex presidente Morsi aveva tenuto poco prima un discorso di 20 minuti, non dando segnali di malori.