Forza Nuova, in Calabria la campagna di tesseramento con Mussolini

Una campagna per il tesseramento di Forza Nuova in Calabria che farà discutere, con l’immagine raffigurante Benito Mussolini ed una frase dello scrittore inglese Tolkien. Una foto di Mussolini ed una frase “Le radici profonde non gelano mai”, che fa discutere l’opinione pubblica, per i richiami al periodo fascista.

È la prima campagna elettorale di Forza Nuova, guidata da Roberto Fiore, nella quale viene utilizzata l’immagine dell’ex dittatore fascista. A margine la frase di Tolkien, che da anni è un riferimento dell’estrema destra.

Il tema della radici profonde, con Forza Nuova che cerca di risollevare un partito che non ha entusiasmato alle elezioni europee con una campagna di tesseramento forte, probabilmente con la volontà di far discutere, sperando che la diffusione favorisca il partito, nato nel 1997, e che non gode di molto consenso nel paese, per le sue posizioni estremiste.