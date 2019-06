Il Barcellona ha presentato un’offerta per Neymar

Secondo alcuni media spagnoli il Barcellona avrebbe presentato l’offerta per Neymar al PSG, per un ritorno che sarebbe clamoroso, dopo che negli anni passati aveva lasciato la Spagna con la clausola rescissoria da 300 milioni.

L’offerta della squadra catalana sarebbe concreta, con il possibile inserimento di alcuni giocatori per convincere il PSG alla vendita di Neymar, che potrebbero essere Coutinho o Dembele, che non hanno soddisfatto le attese nei loro primi anni al Barcellona.

Coutinho era stato acquistato dal Liverpool per 150 milioni di euro, ma non ha dato lo slancio che la dirigenza blaugrana si aspettava e per questo potrebbe essere inserito nella trattativa. Il giocatore ex Liverpool potrebbe essere gradito dal PSG e potrebbe essere la chiave per vedere nuovamente Neymar con la maglia del Barcellona.