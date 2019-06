Last of Us 2, il creative director ha scherzato sulla data di uscita

Negli ultimi giorni ci sono state molte voci a riguarda della data di uscita del sequel di Last of Us, una delle esclusive più attese della Sony. Su questo tema ha parlato Neil Druckmann, il creative director di Naughty Dog.

A far scatenare i fan è stata l’attrice che presta volto e voce alla protagonista Ellie, Ashley Johnson, la quale aveva ipotizzato febbraio 2020 come data di uscita per Last of Us 2, per poi ammettere di aver scherzato, per la delusione di molti videogiocatori.

Su questo ha parlato Neil Druckmann, la persona che è a capo del progetto del gioco, quindi una di quelle più informate riguardo lo sviluppo. “Per vostra informazione, ogni volta che viene chiesta la data di uscita, il progetto ritarda di 5 minuti”, ha scherzato Druckmann, per stemperare anche i molti commenti che erano iniziati dopo le parole di Ashley Johnson.

È possibile che maggiori dettagli, viste anche le dichiarazioni più frequenti degli “addetti ai lavori”, vengano rilasciati al prossimo PlayStation State of Play.