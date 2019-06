Maturità 2019, oggi il via: per lo scritto è uscito “Il porto sepolto” di Ungaretti

Oggi partono gli esami di Maturità 2019, con la nuova formula che viene impiegata per la prima volta. Non ci sarà la traccia storica, mentre in totale ci saranno sette tracce, divise in tre tipologie. Attesi oltre 500 mila studenti che prenderanno parte agli esami.

Le tracce uscite

Una delle tracce uscita è “Il porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti, scritta nel 1942. Inoltre è presente una traccia su Leonardo Sciascia; una con Corrado Stajano e “Eredità nel Novecento”.

In totale le commissioni saranno 13.161 per un totale di 26.188 classi, con un tasso di ammissione all’esame molto alto, vicino al 96,3%, uno dei più alti degli ultimi anni.

A seconda della tipologia scelta, ci sarà un testo diverso da elaborare: per la tipologia A sarà richiesta l’analisi del testo; per la tipologia B la produzione di un testo argomentativo, mentre nella tipologia C sarà richiesta una riflessione critica di tipo argomentativo su argomenti di attualità. La prova avrà una durata di sei ore.