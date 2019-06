Mondiali femminili, sconfitta delle azzurre con il Brasile, ma è primo posto nel girone

Una gara difficile, l’ultima di quelle del girone contro il Brasile, ma che ha però consegnato alle azzurre il primo posto nel girone. Le ragazze del ct Bertolini subiscono la prima sconfitta di questi Mondiali, ma conservano il primo posto nel girone.

Sono qualificate anche Australia e Brasile, che passa come una delle migliori terze, dopo la vittoria dell’Australia contro la Giamaica per 4-1. Per ora ancora non è chiaro chi affronteranno le azzurre il 25 giugno, si giocherà a Montpellier contro una delle migliori terze tra Nigeria, Cina, Cile o Thailandia.

La gara è stata molto bloccata, con poche occasioni decisive per entrambe le squadre, ma con il Brasile che al 72% usufruisce di un rigore a favore, assegnato dal Var, che poi Marta trasforma, diventando la giocatrice con più gol ai Mondiali