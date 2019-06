Piacenza, bambino grave dopo aver ingerito cocaina

Un bambino è stato ricoverato nel reparto di pediatria agli Ospedali civili di Brescia, dopo essere stato trovato positivo alla cocaina. Le sue condizioni sono in miglioramento, hanno comunicato alcune fonti ospedaliere.

Secondo i genitori avrebbe riportato una bustina vuota di cocaina trovata in un parco, presumibilmente dopo averne ingerito il contenuto. I medici ancora devono capire se ha ingerito cocaina od una sostanza da taglio.

I carabinieri di Piacenza sono al lavoro per identificare le cause che hanno portato il bambino ad ingerire la cocaina, per verificare le versioni dei genitori. La coppia ha raccontato di aver visto il figlio con una bustina in mano e dopo di ché sono iniziate le crisi. I

l bambino è stato portato al pronto soccorso di Piacenza, ma è stato subito trasferito in un altro ospedale lombardo, perché nel frattempo era finito in coma. La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo.