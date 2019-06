Rai, è stato bocciato il doppio incarico di Foa. M5S vota con il PD

È stato bocciato il doppio incarico per il presidente Rai Marcello Foa, con la maggioranza che si è divisa nuovamente dopo il caos della settimana scorsa, con il M5S che ha votato insieme al Partito Democratico.

Secondo questa risoluzione chiede a Marcello Foa a lasciare l’incarico a Rai Com, anche se non è obbligato da legge. Questo voto implica un significato politico, ma non comporta la decadenza di Foa da presidente Rai Com, avendo già quella della tv pubblica.

Il testo votato è stato quello del M5S, votato anche dal PD e da Leu, mentre poco prima era stato bocciato un testo analogo del Partito Democratico, votato solo dai dem. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Foa, come ha dichiarato il capogruppo del PD alla Commissione, Davide Faraone: “Foa prenda atto del voto e si dimetta”.

Per alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, come Daniela Santanché e Federico Mollicone, hanno affermato che è nata una nuova maggioranza tra PD e M5S.