Rapporto Unhcr, sono 70 milioni i migranti in fuga

Nel 2018 il numero di persone in fuga da guerra ha raggiunto la cifra di 70 milioni, come ha riportato Unhcr, sottolineando che è il più alto in 70 anni. Secondo questo rapporto la metà di questi migranti sarebbe minorenne, con il 7% che si è insediato in un nuovo paese.

Gli Stati Uniti sono il paese che ha ricevuto il maggior numero di domande d’asilo, 1,7 milioni. L’Unhcr ha precisato che la stima è per difetto, visto che la situazione in Venezuela è in continuo peggioramento e che potrebbe influenzare ancora di più il risultato.

Per ora sono 4 milioni di venezuelani quelli che hanno lasciato il paese dopo l’inizio degli scontri tra Guaidò e Maduro. Tra i 70 milioni stimati da Unhcr ci sarebbero 25 milioni di rifugiati in tutto il mondo, 500 mila in più dell’anno precedente, con 5,5 che fanno riferimento alla Palestina. La guerra in Libia, che non sembra di breve durata, rischia di peggiorare questo dato.