L’ex presidente della Francia, Nicolas Sarkozy, sarà processato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta legata ad un magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert. La corruzione del magistrato si sarebbe sviluppata intorno allo scandalo delle intercettazioni.

È la prima volta che un presidente della Repubblica francese viene processato per corruzione. Proprio nella giornata di ieri era finito sui giornali per l’arresto di Michel Platini, accusato di aver partecipato ad una cena con Sarkozy ed esponenti del Qatar per l’assegnazione dei Mondiali del 2022.

Non è il primo problema con la giustizia per Sarkozy, che aveva visto rifiutati gli ultimi suoi ricorsi, ma che ora si trova a fronteggiare un grave caso di corruzione di un alto magistrato. Non sono ancora noti i dettagli dell’inchiesta, ma nelle prossime ore potrebbero essere pubblicati maggiori informazioni.