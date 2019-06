Trump lancia ufficialmente la sua candidatura per il 2020

Ad un comizio ad Orlando, in Florida, decisiva per le prossime presidenziali, Donald Trump ha lanciato la sua candidatura per il 2020. La Florida è uno stato decisivo, che Obama riuscì a conquistare e che si è nuovamente spostato verso l’incertezza dopo le elezioni di mid-term, dopo che Trump vinse in maniera facile nel 2016.

“Solo George Washington è più amato di me”, ha dichiarato il presidente Trump, un modo per sottolineare i suoi risultati, ma anche per attaccare le opposizioni: le fake news, la Cina ed i migranti. Ad introdurre il discorso di Trump è stata la moglie Melania: “Continuerà a lavorare per il paese”, ha dichiarato davanti ad una piazza gremita.

“Siamo sotto assedio”, ha affermato Trump, in riferimento al Russigate, per il presidente “un tentativo di ribaltare i risultati elettorali”. Il nuovo slogan, dopo il “Make America great again” del 2016 sarà “keep America great” nel 2020, proprio per rivendicare i risultati raggiunti. Trump ha poi attaccato Obama e Biden per aver venduto il paese alla Cina.