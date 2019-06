Bambino muore a Mirabilandia: sarebbe annegato in una piscina

Un bambino di quattro anni è morto annegato al parco di divertimenti di Mirabilandia a Ravenna, nella zona di “Mirabeach”, dedicata alle piscine, dove potrebbe essere caduto senza che nessuno se ne accorgesse.

Il bambino, Edoardo Bassani, è stato notato dagli addetti alla sicurezza quando aveva la faccia in giù all’interno dell’acqua. I soccorsi privati del parco divertimenti hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla di fare, il bambino è morto durante il trasporto in ospedale.

Sul posto stanno indagando i Carabinieri, con le telecamere di sicurezza, per capire cosa è accaduto e come è stato possibile che il bambino finisse in acqua nell’indifferenza generale. Il parco divertimenti in questo periodo riceve molti turisti, che si trovano nella Riviera romagnola. Nel luogo dell’incidente sono arrivate anche alcune presenze istituzionali del comune di Ravenna.