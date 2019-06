Como, attesa per l’arrivo della famiglia Obama, ospite dei Clooney

Laglio blindata per l’arrivo di Michelle e Barack Obama, con il sindaco che ha emesso diverse ordinanze per far fronte a questo evento straordinario, con la viabilità che sarà bloccata tra sabato e lunedì, con accesso vietato alla spiaggia di Riva Soldino ed al molo.

“Qualche onere ce lo dobbiamo prendere”, ha dichiarato il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, per giustificare le misure prese per l’arrivo della famiglia Obama, ospite di George Clooney, nel pomeriggio di sabato. L’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex First Lady saranno accompagnati dalle figlie.

Le misure restrittive sono state prese in coordinamento con la Prefettura, con il divieto di accesso alla spiaggia di Riva Soldino, dalle 7 di sabato alle 18 di lunedì. Nel molo di Laglio sarà consentito l’accesso solo ai proprietari di imbarcazioni.