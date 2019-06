Conte: “Appoggeremo presidente Commissione che discuta le regole”. Critiche di Moscovici

Entra nel vivo la due giorni di Consiglio Europeo a Bruxelles, nella quale si discuterà delle nomine ai vertici dell’Unione Europea, con l’Italia che punta a far valere le sue ragioni, pronta ad appoggiare una persona che metta in discussione le regole.

“Il nostro candidato alla presidenza della Commissione è una persona che possa mettere in discussione le attuali regole – ha dichiarato Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles – Mercoledì in Cdm discuteremo l’assestamento di bilancio per dimostrare che i conti vanno meglio”.

La dichiarazione del premier italiano arriva a poche ore dall’invio della lettera sui conti alla Commissione, nella quale si ribadisce come l’obiettivo sia quello di restare nei parametri nel 2019 e 2020.

Non dello stesso avviso il Commissario per gli Affari Economici, Pierre Moscovici, critico nei confronti dell’Italia: “Prenderemo in considerazione la replica di Conte, ma in questo momento la procedura è giustificata, andiamo avanti per evitarla. Non lo si fa con degli scambi sulle regole, che sono intelligenti e favoriscono la crescita”, ha spiegato ai cronisti.

Il presidente Conte attacca anche la Germania: “L’Italia, forte nella manifattura, è costantemente penalizzata da paesi che attuano politiche di surplus commerciale, non investendo e non creando condizioni per la crescita”.