F1, domani ci sarà la decisione del riesame del “Caso Vettel”

La Fia ha accolto la richiesta di revisione della Ferrari sul caso Vettel nel GP del Canada, che lo ha visto penalizzato di cinque secondi per una manovra su Lewis Hamilton. La decisione arriverà domani pomeriggio, con i commissari del Canada che si sono riuniti al circuito Paul Ricard, per riesaminare l’azione di Vettel su Hamilton.

La manovra era stata considerata “pericolosa” dai commissari di gara, causando i cinque secondi di penalità che fecero perdere la gara a Vettel. La Ferrari aveva pensato di chiedere l’appello, ma poi ha deciso di presentare istanza di revisione con nuove prove fornite ai commissari, con video, inquadrature e dati di telemetria.

L’obiettivo è quello di far revocare la penalità a Vettel, che comporterebbe la vittoria in Canada. Non è chiaro se saranno presentate anche decisioni analoghe dei commissari negli anni passati, alcune diventate virali sui social per la somiglianza con la dinamica del Canada.