Gorizia, crolla un palazzo: tre persone disperse

Sono tre le persone disperse a Gorizia, dopo l’esplosione di una palazzina alle ore 4,20 del mattino. Uno scoppio molto violento, che ha distrutto il solaio di un piano, in un edificio di viale XX settembre. Tra le cause ipotizzate ci sarebbe una fuga di gas, che avrebbe innescato l’esplosione.

Le ricerche sono in corso per trovare le tre persone disperse nelle macerie, con otto squadre dei vigili del fuoco che sono impegnate sul posto. Secondo quanto riportato dai soccorritori, ci sarebbe ancora odore di gas nella zona delle macerie, il che potrebbe indicare che la perdita non è conclusa.

Dei tecnici sono al lavoro per identificare la perdita, in modo da porvi rimedio. Nelle prossime ore si dovrebbe riuscire a togliere tutte le macerie che si sono sovrapposte e ritrovare le persone disperse, non è chiaro in che condizioni siano.