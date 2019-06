Istat, rischio contrazione elevata del Pil nel secondo trimestre

L’istituto di statistica nazionale ha fornito delle informazioni in anticipo sul secondo trimestre durante la presentazione del Rapporto annuale. Per l’Istat la “probabilità di una contrazione del Pil è elevata”. La stima di crescita per il 2019 rimane del +0,3%, dopo un primo trimestre in crescita di uno 0,1%.

Durante la presentazione del Rapporto, il presidente Gian Carlo Blangiardo ha fatto alcune valutazioni sull’economia italiana, a partire dal debito: “L’Italia è una nazione composita e bellissima, ma al contempo è ricca di problemi irrisolti, come quello del debito pubblico”.

Il Rapporto mette in correlazione i dati 2019 con l’anno precedente, dal quale emerge un dato sull’occupazione in aumento, che supera anche il dato pre-crisi (+0,5% rispetto al 2008), con un sistema, però, più fragile a livello lavorativo.

In particolare si fa notare come, rispetto al 2008, ci siano 876 mila occupati a tempo pieno in meno ed un milione e mezzo di part-time involontario in più. Questo è il dato che differenzia ancora il paese dai livelli pre-crisi.