Strage di Viareggio, confermata la condanna a 7 anni per Mauro Moretti

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a 7 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rfi, imputato al processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. La vicenda è legata al deragliamento del treno merci Trecate-Gricignano, il quale aveva 14 vagoni contenenti Gpl e provocò 32 morti.

Mauro Moretti ha visto confermata la sentenza di primo grado, che lo condannava a 7 anni, a dispetto dei 15 anni e sei mesi che aveva chiesto la procura generale. L’ex ad non era in aula durante la lettura della sentenza ed è stato condannato anche per le sue funzioni in Fs, contrariamente da quanto deciso in primo grado, quando la condanna era riferita solo alla responsabilità in Rfi.

Condanna di 6 anni per Michele Mario Elia (ed ad Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Assolto, invece, Giulio Margarita, all’epoca direttore tecnico Rfi ed oggi dirigente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Per alcuni imputati è scattata la prescrizione a maggio 2018 per alcuni reati legati all’incendio ed alle lesioni, che comporterà una sconto di pena di sei mesi. Le altre accuse della Procura restano: disastro ferroviario, omicidio, lesioni plurime ed incendio.