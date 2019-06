Svolta Forza Italia, Berlusconi nomina Carfagna e Toti coordinatori nazionali

Una mossa che potrebbe sembrare un passo indietro di Silvio Berlusconi, quella legata alla nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come coordinatori di Forza Italia. Il Congresso nazionale si terrà il 13 luglio, non il 25 giugno come era stato annunciato e si occuperà di una possibile organizzazione delle primarie.

“Senza di noi ci sarebbe un governo di vera destra, molto pericoloso – ha dichiarato Berlusconi – noi di Forza Italia siamo il centro pensante del centrodestra. È necessario rivedere alcune regole interne per consentire a tutti di partecipare a Forza Italia”. Per la prima volta Berlusconi apre alla possibilità di primarie, in un partito che è sempre stato con un solo leader dalla sua nascita.

A conferma di questa volontà ci sarebbe la nomina di due esponenti di Forza Italia, Mara Carfagna e Giovanni Toti, come coordinatori del partito e che si occuperanno della gestione nazionale.

“Salvini non vuole rompere l’alleanza di centrodestra, mentre il governo sta offrendo uno spettacolo indecoroso. Non vogliamo un paese con un governo inefficiente, con liti tra vicepremier ed insulti”, ha concluso Silvio Berlusconi.