Xbox Scarlett sarà venduta solo in una versione: passo indietro di Microsoft

Un dipendente di Microsoft, noto sui social come Klobrille, è tornato sugli annunci fatti duranti all’E3 2019, in merito alla nuova console Xbox Scarlett, da lanciare a fine 2020.

Secondo quanto riportato da Klobrille e dalle informazioni in suo possesso, la Microsoft avrebbe sospeso il programma che prevedeva una doppia versione di Xbox: “L’azienda di Redmond potrebbe entrare nel mercato delle console next-gen con un solo modello. Non ho altri aggiornamenti a riguardo ed i piani potrebbero cambiare in corso d’opera”, ha scritto su Twitter.

Questa decisione potrebbe essere una conseguenza della concomitanza con le console concorrenti, con la Sony che dovrebbe lanciare la PS5 nello stesso periodo e Microsoft potrebbe volere incentrare sforzi di sviluppo e commerciali su un unico modello.

Ancora non è chiaro quale sarà il prezzo di Xbox Scarlett, con la Microsoft che ha dichiarato che sarà competitivo e non ci sarà troppa differenza con quello della PS5. Per Klobrille affrontare un leader del mercato come la PlayStation con un solo modello potrebbe essere un errore.