Bambino morto a Mirabilandia, sono state indagate dieci persone per omicidio colposo

Si evolve l’indagine sul bambino di quattro anni, Edoardi Bassani, morto annegato in una delle piscine del parco divertimenti di Mirabilandia. Nella giornata di ieri era stata indagata la madre del bimbo, dopo alcune evidenze emerse nel suo racconto come testimone, mentre oggi sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati.

L’accusa è di omicidio colposo in cooperazione, con i magistrati che oltre alla madre, che aveva il compito di vigilare sul bambino, hanno indagato anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione. Alla madre è stata già data la comunicazione dell’indagine a suo carico, dopo l’interruzione del suo interrogatorio di testimonianza.

Per quanto riguarda le altre persone, non sono state sentite ancora, si aspetta l’autopsia per il bambino, che potrebbe far emergere nuovi dati e prove per capire meglio le dinamiche dell’accaduto. L’autopsia è prevista per la giornata di domani.

Il parco divertimenti non è stato posto sotto sequestro perché non sono emerse falle di sicurezza nell’organizzazione privata, ma eventualmente la responsabilità sarà specifica per gli addetti.