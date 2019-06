Caso di meningite a Perugia: ricoverata bimba di 7 mesi

Una bimba di 7 mesi è stata ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per un caso di meningite. Secondo il responso medico, la bambina avrebbe la meningite da meningococco.

Dopo il ricovero sono stati effettuate le procedure per la profilassi, con una buona risposta alle cure, secondo i medici che l’hanno in cura. Ancora non è chiaro quale tipo di meningococco sia, se di tipo B o C.

Il reparto nella quale è stata ricoverata è quello di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, in cura del dottor Maurizio Caniglia, dove è stata sottoposta ad una terapia antibiotica dopo essere arrivata in gravi condizioni. Non è il primo caso di meningite degli ultimi mesi, con un aumento preoccupante dei casi.