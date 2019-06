Decreto Crescita, passa la fiducia alla Camera: 288 voti favorevoli

È arrivata l’attesa approvazione alla Camera del decreto Crescita, con l’inserimento della fiducia al governo, grazie a 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ora il testo passerà nuovamente in Senato per una seconda lettura.

Il decreto era stato al centro delle polemiche per molte norme, che avevano creato lo scontro tra gli alleati di governo, come la questione di Radio Radicale, con la Lega favorevole ed il M5S contrario, ma anche per la questione ex Ilva, con la Lega contraria alla revoca dell’immunità per i commissari.

Proprio l’ex Ilva rischia di diventare un problema per il governo, con l’azienda Arcelor Mittal che ha fatto notare nei giorni scorsi l’impossibilità a gestire la fabbrica e le relative bonifiche senza l’immunità penale. La questione riguarda lo stato della fabbrica, chiusa dalla magistratura e rimessa in funzione dopo essere stata venduta ad una azienda privata, Arcelor Mittal, la quale ha firmato accordi che prevedevano l’immunità.