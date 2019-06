Forte scossa di terremoto in Francia: 5.2 di magnitudo

Una forte scossa ha colpito la Francia questa mattina alle 8:50, con magnitudo 5.2 ed epicentro a Maine-et-Loire, nella zona ovest del paese. Non si segnalano notizie di vittime o feriti, ci sarebbero solamente alcune crepe sugli edifici.

Il terremoto è stato avvertito notevolmente dalla popolazione, arrivando fino in Bretagna ed Aquitania, con un raggio di oltre 100 chilometri dall’epicentro. Soprattutto la zona nord-occidentale della Francia è stata allertata, con ipocentro a 10 chilometri.

Rilevato anche al sud di Londra e nel canale della Manica, segno della forte intensità del terremoto. Per il momento le autorità stanno lavorando per accertare eventuali feriti ed edifici a rischio. In generale la zona ha sostenuto senza problemi il sisma, non creando disagi ai cittadini, a parte un generale spavento.