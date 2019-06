Harry Potter Wizards Unite, trailer e dettagli sul gioco dell’estate (simile a Pokemon GO)

È stato rilasciato il trailer del gioco per smartphone e tablet Harry Potter Wizards Unite, prodotto da Niantic, stesso produttore di Pokemon GO, che ha mandato in estasi i fan della saga fantasy ambientata ad Hogwarts.

Le dinamiche del gioco sono simili a quelle di Pokemon GO, con la realtà aumentata che farà “apparire” nel mondo reale Locande ed altri locali che serviranno per progredire col personaggio. Potrebbe essere il gioco dell’estate, come fu con Pokemon GO nel 2016, che ebbe un picco di popolarità nella stagione estiva.

Harry Potter Wizards Unite ricrea un mondo di fantasia nella realtà aumentata, con avventure pensate da J. K. Rowling e che metteranno alla prova il vostro personaggio. Il gioco sarà completamente gratuito, disponibile per smartphone e tablet Android (dalla versione 5) ed iOS 10.

Nel gioco saranno presenti delle missioni giornaliere, che permetteranno di accumulare Energia Magica, ma per completarle gli utenti dovranno trovare particolari locali in giro per il mondo reale, con la realtà aumentata. Simile ai Pokestop ci sono le Locande, in corrispondenza di precise parti del mondo reale, dove si potrà consumare cibo magico che aumenterà l’Energia Magica.

Di seguito il trailer di lancio di Harry Potter Wizards Unite, disponibile anche in lingua italiana.