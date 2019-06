Sea Watch, Salvini scrive a Conte: “Intervenga l’Olanda”

Sul caso Sea Watch è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiamando in causa il premier Conte, a Bruxelles per il Consiglio Europeo, chiedendo di interpellare l’Olanda.

Il ministro ha scritto a Conte per ribadire la linea dei “porti chiusi” e per chiedere che sia l’Olanda a farsi carico della Sea Watch, da nove giorni al largo di Lampedusa, in acque internazionali. Il motivo per il quale Salvini si rivolge ai Paesi Bassi riguarda la bandiera della nave, registrata in Olanda.

“A fronte della permanenza della Sea Watch 3 al largo delle nostre coste, ritengo necessario che la nostra linea di divieto di ingresso in acque italiane sia accompagnata da un’azione energica da parte dei Paesi Bassi”, scrive Salvini a Conte.

Sull’Ong il ministro Salvini ribadisce la grave condotta, con la palese volontà di far rotta verso l’Italia, nonostante i tempi di navigazione verso il proprio paese di bandiera sarebbero stati inferiori allo stazionamento a largo delle coste italiane.