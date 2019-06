Silvia Romano potrebbe essere stata rapita per aver denunciato pedofilia e molestie

Emergono nuovi dettagli sul rapimento di Silvia Romano in Kenya, scomparsa oramai 7 mesi fa e con nessuno sviluppo nelle indagini sulla cooperante italiana. Ci sarebbero, infatti, ipotesi nella polizia di Nairobi che vedrebbero possibile un rapimento per mettere a tacere la giovane italiana.

Secondo quanto riportato dalle indagini della polizia, sarebbero tre le ipotesi sul rapimento: un sequestro per ottenere un riscatto, che però non è mai stato chiesto; un caso legato a denunce di pedofilia a Likoni; dei casi di molestie a Chakama. Queste due ultime ipotesi sono quelle più probabili al momento, escludendo la richiesta di riscatto, visto che non sono mai arrivate richieste in merito.

Le indagini da parte italiana non hanno portato dei risultati, con il governo che per ora non entra nella questione, ma con il tempo che passa e conseguentemente anche il rischio per la vita di Silvia Romano.