Trieste, rimosso striscione Regeni dal Palazzo Regione. Fedriga: “Non sarà più esposto”

A sorpresa è stato rimosso lo striscione di Regeni a Trieste, nel Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, generando molte polemiche tra le opposizioni. Era esposto dal 2016, ora è stato sostituito da uno striscione per gli europei Under 21.

Lo striscione è il classico giallo “Verità per Giulio Regeni” di Amnesty International, dedicato al ricercatore italiano ucciso e torturato in Egitto, che era stato esposto personalmente dall’ex governatrice della Regione, Debora Serracchiani, del PD.

È arrivata la presa di distanze di Uefa e Figc: “In riferimento alla sostituzione dello striscione per Giulio Regeni con uno legato ai campionati europei Under 21, sul Palazzo della Regione, Uefa e Figc precisano di essere estranee a questa decisione”.

Ma è lo stesso governatore leghista Massimiliano Fedriga ad intervenire sulla questione. “Anticipando le polemiche, posso dire che lo striscione su Giulio Regeni non verrà più esposto. Non condivido la politica degli striscioni, ma non l’ho fatto rimuovere per più di un anno per non creare polemica sulla morte di un ragazzo. Evidentemente la mia attenzione per non mancare di rispetto non ha pagato”.