F1 Francia, pole di Hamilton davanti a Bottas. Settimo Vettel

Una gran pole position per Lewis Hamilton nel circuito di Paul Ricard, in Francia, che ha messo a due decimi il compagno di squadra Valteri Bottas e sei decimi a Charles Leclerc. Male Vettel, finito settimo dietro le McLaren.

Con il tempo di 1.28.319 il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto la prima posizione, non dando spazio al compagno di squadra, che nelle prove libere era stato davanti nei tempi. Ottima la prestazione delle McLaren, che sono riuscite per la prima volta ad utilizzare le gomme medie in Q2, insieme alla Renault di Ricciardo, per partire con gomme più dure domani.

Male Vettel, dopo aver sbagliato il primo tentativo in Q3 non ha trovato il ritmo nel secondo tentativo, finendo a quasi un secondo e mezzo, dietro anche le McLaren di Norris e Sainz. Quarto Verstappen e decimo Giovinazzi con l’Alfa Romeo Sauber, per la prima volta in top ten.