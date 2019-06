Francia, in fiamme palazzo in centro a Parigi: 3 morti e 27 feriti

Un grave incendio ha colpito un palazzo nel centro di Parigi, causando tre morti ed una gravemente ferita, alle ore 5 del mattino, non distante da piazza della Bastiglia. A renderlo noto i vigili del fuoco di Parigi, che riportano anche 27 feriti, rimasti intossicati dal fumo dell’incendio.

Le fiamme si sono sviluppate in un palazzo di sei piani, dove si trova anche un ristorante ed altri appartamenti. Il quartiere è lo stesso del Bataclan, il noto locale che fu colpito dai terroristi nel novembre 2015.

Le autorità sono al lavoro per spegnere l’incendio, poi inizieranno le indagini per capire le cause delle fiamme, soprattutto se sia stato doloso. Al momento non sono state fatte circolare ipotesi a riguardo, l’obiettivo principale è mettere in sicurezza la palazzina.