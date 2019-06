FromSoftware rivela maggiori dettagli su Elden Ring, il gioco prodotto con George Martin

FromSoftware, la casa di sviluppo famosa per la saga Dark Souls e per l’ultimo Sekiro Die Twice, sta producendo un nuovo gioco open world con la co-produzione di George R. R. Martin, autore della saga Game of Thones.

Per il gameplay al lavoro su Elden Ring c’è Hidetaka Miyazaki, il famoso game designer che in un’intervista ha rivelato nuovi dettagli e curiosità. “Non volevamo creare un’esperienza e trama lineare per Elden Ring”, ha spiegato Miyazaki, con la partecipazione di George Martin per la parte narrativa.

Secondo quanto rivelato, durante il gioco si costruirà una storia in cui il giocatore non è direttamente coinvolto, ma si scoprirà il passato del personaggio, dando spazio alla creatività. Esplorando il mondo, i giocatori scopriranno la storia a cui stanno prendendo parte, svelando anche la mitologia introdotta da George Martin.

Per Hidetake Miyazaki Elden Ring è una naturale evoluzione dei Dark Souls, il che fa pensare che la modalità di gameplay sarà simile ai Soulslike.