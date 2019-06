Iran, i militari agli Usa: “Se fate un errore si scatena l’inferno”

Il rischio del conflitto c’è, più presente che mai, dopo il monito di Teheran agli Stati Uniti: “Se fate un errore si scatena l’inferno”, con riferimento alle possibili offensive militari degli Usa in Iran. Tutto era nato con l’abbattimento di un drone americano in territorio iraniano e con Trump che ha annullato un attacco dieci minuti prima del lancio.

“Ogni errore dei nemici dell’Iran – ha fatto sapere il portavoce delle Forze armate iraniane, Abolfazi Shekarchi – sarebbe come sparare in una polveriera. Bruceremo ogni interesse americano ed i loro alleati sul campo”, parole durissime che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Se Trump dovesse dare l’ok per un attacco gli Usa si potrebbero ritrovare in un conflitto con l’Iran, con numerose conseguenze, anche per l’Europa, che ha interessi commerciali a Teheran. Il ministero degli Esteri iraniano conferma la linea delle Forze armate, avvertendo gli Stati Uniti che sono pronti a rispondere ad ogni attacco.