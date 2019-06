Malore per l’ex tecnico Gigi Simoni: è grave

L’ex tecnico dell’Inter, 80 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cinisello di Pisa, dopo aver manifestato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado, nel pisano. Secondo quanto riportato sarebbe in gravi condizioni, con la situazione clinica monitorata dai medici. Nel reparto sono arrivati parenti ed amici, con il mondo del calcio che si stringe attorno all’ex allenatore.

Gigi Simoni è stato nel mondo del calcio per 60 anni, prima come giocatore, vincendo una coppa Italia con il Napoli nel 1961-62 ed un campionato di serie B con il Genoa nel 1967-68. L’ultimo suo impiego è stato come dirigente del Gubbio, prima di ritirarsi alla sua vita privata.

In panchina ha ottenuto più trofei, con la vittoria della coppa Uefa con l’Inter nel 1997-98, anno in cui vinse anche la Panchina d’oro. Inoltre portò cinque volte in Serie A il Genoa (tre) ed il Pisa (due).