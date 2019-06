Maltempo a Milano, temporali e grandine: “Esonda il fiume Seveso”

Il maltempo ha colpito anche la Lombardia, con interessamento soprattutto per la città di Milano, con temporali e grandine che sono caduti sulla città metropolitana, con particolare attenzione per una piccola esondazione del fiume Seveso. Qualche problema di traffico in tilt in alcune zone della città.

Un nubifragio che ha causato allagamenti di tombini e cantine, con l’attivazione delle squadre dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. Per il temporale è stata rilevata un’esondazione del fiume Seveso alle ore 9.55, rientrata poi alle 10.15, come riferito dal Comune di Milano.

L’allerta non è stata revocata però, con l’amministrazione comunale che prevede nuovi nubifragi con una seconda ondata di maltempo nelle prossime ore a nord di Milano. Non ci sono stati danni a persone o cose, con le linee della metropolitana che sono regolarmente in servizio, anche se il monitoraggio è attivo da parte delle autorità.