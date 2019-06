Salerno, bambina di 8 mesi morta in ospedale. Aveva lividi sul corpo

Una bambina di otto mesi è morta nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dopo essere arrivata in ospedale con dei lividi sul corpo. La polizia ha aperto un’inchiesta sulla morte della bambina, per accertarne le cause che hanno portato al decesso.

I tentativi dei medici di rianimare la bambina sono durati 45 minuti non sono serviti a farla arrivare viva al nosocomio, intorno alle 3.30 di quest notte. Secondo un rapporto medico sul corpo della bambina erano presenti lividi, escoriazioni ed ecchimosi simili ad ustioni. Non è noto come siano state causate le ferite.

Bisogna aspettare l’autopsia, disposta dalla polizia, per accertare le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita della bambina. Il corpo è stato sequestrato all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore. I genitori, residenti a Monte Albino, in provincia di Salerno, sono stati interrogati dagli agenti e dal Pm, Roberto Lenza, del commissariato di Nocera Inferiore. Per il momento non sono stati sottoposti a fermo.