Sindacati del Sud, Landini al corteo: “Porti chiusi ma i giovani vanno via”

Oggi si è tenuta la manifestazione dei sindacati del sud Italia, per chiedere investimenti, progetti, lavoro per il meridione, con il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha attaccato il governo: “Se non ci staranno a sentire, non escludiamo uno sciopero generale”.

Sono oltre 15 mila i lavoratori che si sono riuniti con i sindacati nel centro di Reggio Calabria, con slogan che sembrano di 50 anni fa: più lavoro, il rischio emigrazione e lo sviluppo delle infrastrutture. Inoltre c’è il problema legato alla sanità, che al sud non mantiene gli standard nazionali e che neanche il decreto Calabria sembra poter risovere.

“Non è possibile che una persona debba emigrare per curarsi – ha dichiarato la segretaria della CISL, Annamaria Furlan – come non è possibile che una pioggia possa causare morti, bisogna mettere in sicurezza le strade, aprire i cantieri”.

Landini si è anche schierato contro l’autonomia differenziata, che rischia di far aumentare il divario tra le Regioni, con il nord che è già più sviluppato e con un tasso di disoccupazione in alcune zone anche migliore della fase pre-crisi 2008.

Duro il segretario della UIL, Carmelo Barbagallo, che pone l’attenzione con i fondi europei disponibili e non utilizzati dai comuni meridionali: “Chi non li utilizza andrebbe commissariato”, ha dichiarato ai cronisti.