Ue, linea dura sui conti italiani. Conte: “Procedura complessa”

È entrato nel vivo lo scontro tra Ue ed il governo italiano, con il premier olandese Rutte che chiede il rispetto delle regole, mentre Conte vuole trovare un accordo per evitare la procedura di infrazione. Il premier Conte aveva incontrato a margine del Consiglio Europeo la Merkel, Macron ed il lussemburghese Bettel, anche per parlare della procedura di infrazione.

“Il negoziato è molto complesso, non ho mai pensato fosse una strada spianata. L’obiettivo è di portare in porto il negoziato”, ha spiegato il premier.

Il governo italiano non accetterebbe di buon grado la procedura di infrazione, come hanno dichiarato i due vicepremier, per Salvini sarebbe un “atto politico”: “Evitare la procedura deve essere un obiettivo ma non ad ogni costo”; più ottimista Di Maio: “Ci sono possibilità di evitarla, dobbiamo essere uniti, crederci e combattere. Nei conti pubblici l’Italia sta incassando più del previsto”.