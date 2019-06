Una giornalista accusa Trump di stupro 23 anni fa. La replica: “Mai incontrata”

Il Presidente degli Stati Uniti è stato tirato in ballo dalle accuse di Elizabeth Jean Carroll, giornalista americana, nota per le sue rubriche di gossip nel 1993 per la rivista Elle. Ora accusa Donald Trump di averla stuprata 23 anni fa in un camerino di Bergdorf and Goodman, il magazzino di lusso vicino alla Trump Tower.

La violenza sessuale è raccontata nel libro della giornalista, ora 75enne, in uscita in questi giorni. Trump ha subito smentito: “Non l’ho mai incontrata, sta cercando di vendere il nuovo libro, dovrebbe essere nella sezione fiction”.

Lo scoop arriva dal New York Magazine, che ha pubblicato la storia con la foto della giornalista in prima pagina. Secondo quanto raccontato dalla giornalista, i due si riconobbero al grande magazzino ed iniziarono a parlare. Dopo poco Trump l’avrebbe invitata a provare un body di pizzo grigio ed una volta in camerino “diventò violento”.

La giornalista sostiene di averlo raccontato a due amiche, che gli consigliarono di non andare contro gli oltre 100 avvocati che aveva Trump, per questo non fu fatta denuncia.