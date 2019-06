Alitalia, slitta lo sciopero di domani, sarà rimandato al 26 luglio

Non ci sarà lo sciopero previsto per domani, lunedì 24 giugno, dei voli Alitalia inizialmente indetto da Fnta, la federazione che unisce piloti ed assistenti di volo. Lo slittamento è dovuto all’intervento del governo, con Luigi Di Maio che ha fissato un incontro per il 3 luglio al ministero.

“La proposta e l’invito per il 3 luglio del ministro Di Maio è un segnale positivo, ma permangono i dubbi iniziali sul futuro dell’azienda e per questo non possiamo revocare definitivamente la protesta”, queste le parole della Fnta.

Dalla federazione emerge la disponibilità ad un dialogo costruttivo, in una fase di trattative, con l’ultima offerta presentata da Lotito, sia industriali che contrattuali. “I tempi per risolvere la crisi Alitalia sono brevi e bisogna gettare le basi per creare quel sistema di riferimento di cui si parla da tempo”, ha concluso la federazione Fnta. Lo sciopero è così slittato al 26 luglio, una buona notizia per chi aveva acquistato voli nella giornata di domani.