Calabria, scontro tra auto e camion: tre ragazzi morti

Tre ragazzi sono morti in un’incidente stradale a Spadola, in provincia di Vibo Valentia, andando a scontrarsi con un camion sulla Trasversale delle Serre all’alba. Le vittime hanno un’età compresa tra i 19 ed i 23 anni. La quarta persona che era in auto si è salvata ed è ricoverata in ospedale a Catanzaro, riportando diverse fratture; ferito anche il guidatore del camion.

Le vittime sono Natale Chiera di 19 anni, con due cugini di 18 e 19 anni, mentre il ragazzo che si è salvato è Gianmarco Nesci, di 22 anni, e non sembra in gravi condizioni. Sono tutti residenti nel comune di Soriano Calabro ed erano alla guida di una Volkswagen Golf. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma i giovani sono morti sul colpo.

Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente, le forze dell’ordine stanno indagando sul luogo dell’accaduto. L’alta velocità potrebbe essere stata un fattore, ma non si escludono anche colpe da parte del camionista.