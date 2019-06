Caos M5S, Paola Nugnes lascia a passa al gruppo misto. Di Maio: “Si dimetta”

Dopo mesi di polemiche con le politiche del Movimento 5 Stelle la parlamentare Paola Nugnes ha lasciato il gruppo grillino ed è passata al gruppo Misto. Arriva subito la presa di posizione di Di Maio, che chiede le dimissioni da senatrice.

La Nugnes era considerata “dissidente” da tempo, con il suo voto contrario al decreto Sicurezza ed al suo “sì” al processo per Salvini sul caso Diciotti, ha oggi annunciato il suo passaggio al gruppo Misto al Manifesto. Critiche al capo politico del M5S, Luigi Di Maio, per il modo in cui controlla le dinamiche interne.

“Leggo che la senatrice Paola Nugnes vuole lasciare il Movimento 5 Stelle, anche perché reputa il taglio di parlamentari anti-democratico. Dovrebbe dimettersi e non passare al gruppo Misto” scrive Di Maio su Facebook, aggiungendo che i numeri al Senato non mettono a rischio la maggioranza: “Avremo tra poco due seggi in più, anche grazie ad un ricorso della Lega”.

Paola Nugnes rilancia e chiede le dimissioni di Di Maio: “È lui che si dovrebbe dimettere, ha diretto in maniera diversa dai nostri principi ed ha perso sei milioni di voti”, ha spiegato la senatrice.