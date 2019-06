Di Battista contro Salvini: “Vuole far cadere il governo”

Torna nuovamente a parlare Alessandro Di Battista, dopo l’intervista rilasciata giorni fa ad Otto e mezzo, che aveva generato parecchie polemiche con l’alleato di governo del M5S, per attaccare Salvini, reo, secondo l’esponente grillino, di voler far cadere il governo.

“Le provocazioni di Salvini sono quotidiane, per me l’obiettivo è quello di far cadere il governo per tornaconto personale”, queste le accuse di Di Battista, dall’evento Rousseau City Lab di Catania. Inoltre l’esponente del M5S paragona il vicepremier leghista a Berlusconi, mandandogli un messaggio: “Molla Berlusconi, che possiamo fare un sacco di cose. Il mio non è un attacco a Salvini, vorrei abbandonasse i poteri forti per stare con gli italiani. Il suo slogan “Prima gli italiani” è diventato “Prima Radio Radicale”.

Per Di Battista una riforma importante è quella costituzionale, che prevede il taglio di 345 parlamentari ed è alla terza-quarta lettura: “Voglio vedere la Lega votare per il taglio. Questa è una cosa che temono i politici, il taglio di 345 poltrone. Sono 500 milioni di euro risparmiati”, ha concluso l’attivista del M5S.