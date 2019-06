Di Maio difende il Movimento: “Basta destabilizzare il M5S”

Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha fatto un post su Facebook per difendersi dagli attacchi che stanno arrivando al governo gialloverde. Luigi Di Maio ha fatto riferimento ad attacchi dei media, con eventi, libri ed interviste, il che potrebbe aver contribuito al calo nei sondaggi del M5S sia alle elezioni, sia nelle ultime settimane.

“Governare il paese non è un risiko, il M5S sta governando da un anno la settima potenza mondiale e la seconda forza manufatturiera d’Europa. Sentiamo la responsabilità di 60 milioni di italiani, nel 2018 siamo stati votati da 11 milioni di italiani e questo è quello che conta”, ha scritto Di Maio.

Il vicepremier ha spiegato così l’alleanza con la Lega, visto che il 32% preso non permetteva al Movimento di governare da solo, ha dovuto fare alleanze per il “bene del paese”. Di Maio ha confessato che il suo ruolo non è semplice, visto che ogni punto va contrattato, facendo notare come non ha mai avuto una maggioranza autonoma.