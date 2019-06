Europeo U21, l’Italia batte il Belgio 3-1, ma la Spagna vince il girone. Qualificazione a rischio

Una vittoria che potrebbe non bastare per la Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio, che batte per 3-1 il Belgio, ma a causa della vittoria della Spagna per 5-0 contro la Polonia, rischia la qualificazione.

Con la vittoria spagnola ci sono tre squadre a sei punti (Italia, Polonia, Spagna), ma per la differenza reti i primi sono gli iberici, condannando gli azzurrini a confrontarsi con le altre seconde dei gironi e quindi con la qualificazione alle semifinali che dipenderà dal Girone C, dove Francia e Romania con un pari potrebbero passare entrambe.

Questa situazione rischia di far eliminare l’Italia, che non riuscirebbe ad arrivare in semifinale, dove andrebbero Francia e Romania.

La gara al “Mapei Stadium” è andata bene per gli azzurrini, con il gol al 44esimo in mischia per Barella, che sblocca il risultato, mandando l’Italia al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Cutrone, ma al 79esimo l’attaccante del Belgio, Verschaeren, riapre la partita, facendo infuriare Di Biagio. La partita viene chiusa all’89esimo da Chiesa, su assist di Tonali.